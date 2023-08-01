Begini Tata Cara dan Doa Mandi Nifas Lengkap dengan Arab serta Artinya

Ilustrasi tata cara dan doa mandi nifas lengkap dengan Arab serta artinya. (Foto: Pixabay)

BEGINI tata cara dan doa mandi nifas lengkap dengan Arab serta artinya. Setiap perempuan memiliki fitrah melahirkan anak ke dunia.

Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan wanita pada kedudukan mulia. Sebab, kaum hawa-lah yang melahirkan keturunan dan dari telapak kakinya pula surga berada.

Sehingga, seorang anak wajib berbakti kepada orangtua, terlebih kepada ibunya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat Alquran:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۖ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۚ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۖ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

"Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: 'Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang salih yang Engkau ridhoi; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri'." (QS Al Ahqaf: 15)

Setelah melahirkan atau nifas, seorang perempuan Muslim diwajibkan mandi. Ada dua mandi yang sejatinya dilakukan setelah perempuan menjalani proses persalinan yaitu mandi wiladah dan mandi besar usai nifas.

Mandi besar diwajibkan lantaran saat perempuan melahirkan, mengeluarkan darah, dan tentunya janin. Keluarnya bayi dari kandungan dianggap sebagai hadats sehingga seorang wanita wajib melakukan mandi wiladah.

Wiladah berasal dari bahasa Arab yang artinya melahirkan. Mandi wiladah yaitu mandi yang wajib dilaksanakan setelah perempuan melahirkan bayinya.

Ini merupakan cara menyucikan diri seorang wanita dari hadats besar atau darah yang dikeluarkan saat melahirkan. Lantas, kapan tepatnya mandi nifas dilakukan?