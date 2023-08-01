Advertisement
HOME MUSLIM DOA HARIAN

Doa Setelah Sholat Tahajud agar Cepat Dikabulkan Allah Ta'ala

Hantoro , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |17:01 WIB
Doa Setelah Sholat Tahajud agar Cepat Dikabulkan Allah Ta'ala
Ilustrasi doa setelah sholat tahajud agar cepat dikabulkan Allah Ta'ala. (Foto: Shutterstock)
DOA setelah sholat tahajud agar cepat dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat tahajud adalah ibadah sunnah yang dilakukan pada malam hari. Waktu terbaik menunaikan sholat tahajud adalah pada sepertiga malam.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (15) آَخِذِينَ مَا آَتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ (16) كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ (17) وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (18)

"Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman (surga) dan mata air-mata air, sambil menerima segala pemberian Rabb mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Di dunia mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Dan selalu memohonkan ampunan di waktu pagi sebelum fajar." (QS Adz-Dzariyat: 15–18)

Info grafis keutamaan sholat tahajud di bulan Ramadhan. (Foto: Okezone)

Meski merupakan ibadah sunnah, sholat tahajud memiliki keistimewaan dan keutamaan tersendiri. Sholat tahajud pun disebut sebagai sholat terbaik setelah sholat wajib.

Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ

"Sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadhan adalah puasa pada bulan Allah (Muharram). Sebaik-baik sholat setelah sholat wajib adalah sholat malam." (HR Muslim nomor 1163, dari Abu Hurairah) 

