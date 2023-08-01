Doa Pembuka Aura Wajah Lengkap Tata Cara Membacanya

DOA pembuka aura wajah. Setiap Muslim dianjurkan melafadzkan doa ketika berada di depan cermin, bisa membuka aura wajah.

Doa saat di depan cermin berisi permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya mendapat kesempurnaan wajah, fisik, serta akhlak. Doanya cukup ringkas, namun mempunyai makna mendalam.

Dihimpun dari Konsultasisyariah.com, Ustadz Ammi Nur Baits ST BA menerangkan bahwa terdapat doa bercermin yang sangat terkenal, yaitu:

اللهم كما حسّنت خَلقي فحسّن خُلقي

Arab latin: Alhamdulillaahi kamaa hassanta kholqii fahassin khuluqii.

Artinya: "Ya Allah, sebagaimana Engkau memperbagus badanku maka perbaguslah akhlakku."