Islam Bisa Jawab Semua Pertanyaannya, Bule Cantik Asal Irlandia Ini Yakin Jadi Mualaf

PERJALANAN spiritual yang akhirnya mendapat hidayah Islam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mantap menjadi mualaf bisa menjadi kisah inspiratif bagi banyak orang. Inilah yang dialami Sarah bule cantik asal Irlandia.

Setelah melewati perjalanan spiritual yang panjang, Sarah akhirnya menemukan Islam sebagai tujuan. Ini berkat bantuan para Muslim yang menyambutnya dengan tangan terbuka.

Sarah tinggal di Skotlandia selama empat tahun. Di sanalah dia dipertemukan dengan ajaran agama Islam.

Bagi Sarah, Islam bukan sekadar agama, tapi juga jalan hidup. Menurut dia, menjadi seorang mualaf adalah sebuah awal baru dan merupakan kesempatan memperbaiki diri serta hubungan dengan dunia dan akhirat.

"Aku mengalami masa yang sulit dalam hidup, dan aku juga berada di akhir kehancuran pernikahanku, jadi aku perlu menemukan tujuan dalam hidupku dan arti dari semua ini," ungkap Sarah, seperti dikutip dari kanal YouTube Ummu TV, Selasa (1/8/2023).