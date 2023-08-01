Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM HIJRAH

Islam Bisa Jawab Semua Pertanyaannya, Bule Cantik Asal Irlandia Ini Yakin Jadi Mualaf

Nurul Amanah , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |14:01 WIB
Islam Bisa Jawab Semua Pertanyaannya, Bule Cantik Asal Irlandia Ini Yakin Jadi Mualaf
Kisah mualaf Sarah bule cantik asal Irlandia. (Foto: YouTube Ummu TV)
A
A
A

PERJALANAN spiritual yang akhirnya mendapat hidayah Islam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mantap menjadi mualaf bisa menjadi kisah inspiratif bagi banyak orang. Inilah yang dialami Sarah bule cantik asal Irlandia.

Setelah melewati perjalanan spiritual yang panjang, Sarah akhirnya menemukan Islam sebagai tujuan. Ini berkat bantuan para Muslim yang menyambutnya dengan tangan terbuka.

Kisah mualaf Sarah bule cantik asal Irlandia. (Foto: YouTube Ummu TV)

Sarah tinggal di Skotlandia selama empat tahun. Di sanalah dia dipertemukan dengan ajaran agama Islam.

Bagi Sarah, Islam bukan sekadar agama, tapi juga jalan hidup. Menurut dia, menjadi seorang mualaf adalah sebuah awal baru dan merupakan kesempatan memperbaiki diri serta hubungan dengan dunia dan akhirat.

"Aku mengalami masa yang sulit dalam hidup, dan aku juga berada di akhir kehancuran pernikahanku, jadi aku perlu menemukan tujuan dalam hidupku dan arti dari semua ini," ungkap Sarah, seperti dikutip dari kanal YouTube Ummu TV, Selasa (1/8/2023). 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/614/3182602/pebasket_dallas_mavericks_kyrie_irving-C2s5_large.jpg
Kisah Mualaf Kyrie Irving, Pebasket Top NBA yang Putuskan Memeluk Agama Islam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/614/3180517/jeff_monson-D7Mc_large.jpg
Kisah Mualaf Jeff Monson, Petarung MMA yang Masuk Islam karena Lihat Teman-temannya Sholat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/614/3178544/farel_prayoga-ftBZ_large.jpg
Kisah Perjalanan Mualaf Penyanyi Farel Prayoga, Ucapkan Kalimat Syahadat hingga 2 Kali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/614/3175931/tommaso_bortolazzo-icjy_large.jpg
Kisah Aktivis Global Sumud Flotilla Masuk Islam Usai Lihat Tindakan Polisi Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/14/614/3130621/pemimpin_geng_masuk_islam-BM1f_large.jpg
Pemimpin Geng yang Masuk Islam, Begini Kisahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/29/621/3108782/richard_lee-Ayen_large.jpg
Dokter Richard Lee Mualaf, Ustadz Derry Sulaiman Berikan Kesaksian
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement