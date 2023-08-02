Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

4 Amalan Berpahala Luar Biasa Besar pada Bulan Muharram, Salah Satunya Menjenguk Orang Sakit

Hantoro , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |09:02 WIB
4 Amalan Berpahala Luar Biasa Besar pada Bulan Muharram, Salah Satunya Menjenguk Orang Sakit
Ilustrasi amalan berpahala luar biasa besar di bulan Muharram. (Foto: Istimewa/Okezone)
A
A
A

TERDAPAT 4 amalan berpahala luar biasa besar pada bulan Muharram. Muharram termasuk bulan suci (haram) selain Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Rajab.

Muharram merupakan bulan pertama dalam kalender Hijriah. Muharram memiliki keistimewaan yang sangat besar bagi kaum Muslimin.

Info grafis peristiwa bersejarah di bulan Muharram. (Foto: Okezone)

Keistimewaan bulan Muharram sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di Alquran Surat At-Taubah Ayat 36:

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۚ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ ۚ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

"Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa." (QS At-Taubah (9): 36)

Dihimpun dari buku "Mengungkap Keutamaan Bulan-Bulan Islam: Muharram" karya Ibnu Rajab, Muharram begitu istimewa, maka itu dinamakan Syahrullah atau Bulan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda yang artinya: "Sebaik-baik puasa setelah Ramadhan adalah berpuasa di bulan Allah (Muharram)." (HR Muslim) 

