HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Viral Haru Bocah Laki-Laki Curhat di Makam Ibunya, Netizen: Semoga Jadi Orang Sukses Dunia Akhirat

Muhjid Bagus Oqsaberi , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |13:06 WIB
Viral Haru Bocah Laki-Laki Curhat di Makam Ibunya, Netizen: Semoga Jadi Orang Sukses Dunia Akhirat
Viral haru bocah laki-laki curhat di makam ibunya. (Foto: Instagram @kisahsemangat)
A
A
A

INILAH kisah viral haru seorang bocah laki-laki mencurahkan isi hatinya alias curhat di makam ibunya. Diketahui bahwa ditinggal wafat oleh seseorang yang sangat dicintai adalah hal paling menyakitkan.

Kehilangan orangtua merupakan salah satu momen paling menyedihkan. Pasalnya, seorang anak harus menjalani hari-harinya dengan menahan rindu yang sangat mendalam.

Viral haru bocah laki-laki curhat di makam ibunya. (Foto: Instagram @kisahsemangat)

Seperti kisah haru bocah laki-laki ini. Beredar video viral mengharukan yang diunggah melalui akun Instagram @kisahsemangat. Bocah tersebut duduk di samping makam ibunya.

Seperti yang seharusnya tumbuh dengan kasih sayang dan perhatian seorang ibu, tetapi takdir memaksanya tumbuh berjuang sendiri. 

