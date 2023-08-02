Abu Nawas Disebut Gila karena Siang Bolong Bawa Lampu, Ternyata Tujuannya Sangat Mulia

ABU Nawas disebut gila setelah dilihat banyak orang pada siang bolong bawa lampu. Dia bilang sedang mencari lokasi neraka. Aneh banget!

Di setiap sudut rumah Abu Nawas berhenti, celingak-celinguk ke kanan-kiri, sambil tangannya yang membawa lampu minyak digoyang-goyangkan. Setelah itu dia kembali berjalan dengan lampu tetap di tangan.

Tingkah Abu Nawas ini tentu saja menggegerkan penghuni Kota Baghdad. Bagaimana mungkin orang secerdas Abu Nuwas berjalan pada siang hari saat sinar matahari menyorot tajam sambil membawa lampu?

"Abu Nawas mulai gila," ucap seorang warga Baghdad seperti dikutip dari Kalam Sindonews.

"Baginda Raja Harun Al Rasyid pasti malu punya staf ahli mendadak gila," celetuk warga lainnya, dinukil bukunya 'Kisah Lucu Kecerdasan Abu Nawas' karya Sukma Hadi Wiyanto.