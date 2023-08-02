Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Abu Nawas Disebut Gila karena Siang Bolong Bawa Lampu, Ternyata Tujuannya Sangat Mulia

Hantoro , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |05:03 WIB
Abu Nawas Disebut Gila karena Siang Bolong Bawa Lampu, Ternyata Tujuannya Sangat Mulia
Ilustrasi cerita lucu Abu Nawas siang bolong bawa lampu mencari neraka. (Foto: YouTube Humor Sufi Official)
A
A
A

ABU Nawas disebut gila setelah dilihat banyak orang pada siang bolong bawa lampu. Dia bilang sedang mencari lokasi neraka. Aneh banget!

Di setiap sudut rumah Abu Nawas berhenti, celingak-celinguk ke kanan-kiri, sambil tangannya yang membawa lampu minyak digoyang-goyangkan. Setelah itu dia kembali berjalan dengan lampu tetap di tangan.

Info grafis peristiwa bersejarah di bulan Muharram. (Foto: Okezone)

Tingkah Abu Nawas ini tentu saja menggegerkan penghuni Kota Baghdad. Bagaimana mungkin orang secerdas Abu Nuwas berjalan pada siang hari saat sinar matahari menyorot tajam sambil membawa lampu?

"Abu Nawas mulai gila," ucap seorang warga Baghdad seperti dikutip dari Kalam Sindonews.

"Baginda Raja Harun Al Rasyid pasti malu punya staf ahli mendadak gila," celetuk warga lainnya, dinukil bukunya 'Kisah Lucu Kecerdasan Abu Nawas' karya Sukma Hadi Wiyanto. 

