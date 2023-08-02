Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Terungkap! Ini Pencuri Pahala Sholat, Siapa Dia?

Hantoro , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |18:32 WIB
Terungkap! Ini Pencuri Pahala Sholat, Siapa Dia?
Ilustrasi terungkap pencuri pahala sholat. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

TERNYATA ada pencuri pahala sholat. Kaum Muslimin pun harus tahu agar tidak mengalami hal buruk ini. Lantas, siapa pencuri pahala sholat itu?

Dilansir laman Almanhaj, pencuri itu disebut juga sebagai pencuri terjelek dalam sholat. Pencuri dalam sholat adalah istilah sebuah kesalahan fatal dalam melaksanakan ibadah sholat.

Info grafis doa sujud terakhir sholat. (Foto: Okezone)

Ada Muslim dalam sholat yang meninggalkan thuma'ninah, padahal Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam menganggapkan orang yang tidak melakukannya sebagai pencuri terjelek. Meninggalkan thuma'ninah bila diartikan bisa juga disebut sholat terburu-buru.

Syekh Abdur Razzaq bin Abdul Muhsin al-Abbad al-Badr menjelaskan, disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad rahimahullah, Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

"Pencuri terjelek adalah orang yang mencuri (sesuatu) dari sholatnya. Para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, 'Wahai Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam, bagaimana seseorang mencuri sesuatu dari sholatnya?' Beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam menjawab, 'Dia tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya'." 

