HOME MUSLIM HIJABERS

Gaya Hijab Serba-Pink ala Inara Rusli, Cantik Ceria Banget

Syifa Fauziah , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |12:02 WIB
Gaya Hijab Serba-Pink ala Inara Rusli, Cantik Ceria Banget
Gaya hijab serba-pink ala Inara Rusli. (Foto: Instagram @mommy_starla)
A
A
A

GAYA hijab serba-pink ala Inara Rusli berikut ini sangat menarik disimak. Di jadi terlihat cantik dan ceria banget.

Busana hijab Inara Rusli kali ini mengikuti tren cosplay menjadi boneka Barbie. Diketahui gaya tersebut sedang hits di Tanah Air. Inara pun tidak mau ketinggalan.

Inara Rusli. (Foto: Instagram @mommy_starla)

Melalui unggahannya di akun Instagram, ibu tiga anak itu mengunggah video singkat dirinya dengan menggunakan beberapa busana ala Barbie berwarna cerah.

"Barbie challenge's accepted, guys! Hi, ken!" tulisnya seperti dikutip Okezone dari unggahan akun Instagram @mommu_starla. 

