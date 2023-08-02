Advertisement
HOME MUSLIM DOA HARIAN

Bacaan Ratib Al-Haddad Lengkap dengan Arab dan Latin serta Keutamaannya

Novie Fauziah , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |15:01 WIB
Bacaan Ratib Al-Haddad Lengkap dengan Arab dan Latin serta Keutamaannya
Ilustrasi bacaan Ratib Al-Haddad lengkap dengan Arab dan latin serta keutamaannya. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

BACAAN Ratib Al-Haddad lengkap dengan Arab dan latin serta keutamaannya. Ratib Al-Haddad merupakan salah satu dzikir yang sering dibaca ketika sedang acara tasyakuran (selamatan) atau tahlilan.

Wakil Ketua Majelis Dakwah dan Pendidikan Islam (Madani) Ustadz Ainul Yaqin mengatakan Ratib secara lughowi adalah kegiatan yang dilakukan secara rutin, berkesinambungan, kontinu, istikamah, keteraturan, dan terus-menerus.

"Di dalam Ratib Al-Haddad adalah kumpulan lafadz ayat Alquran, dzikir, dan doa yang disusun sedemikian rupa dengan riyadhoh serta dibaca secara rutin dan teratur bacaan awal hingga akhir," katanya kepada Okezone beberapa waktu lalu.

Info grafis waktu mustajab berdoa. (Foto: Okezone)

Ratib adalah kumpulan doa dan dzikir yang dibaca rutin serta berlandaskan pada sumber Alquran dan hadits Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam.

Istilah Ratib juga digunakan di sejumlah negeri Hadhramaut Yaman dalam menyebut dzikir-dzikir yang pendek. Kemudian memiliki bilangan dzikir yang sedikit (seperti 3, 7, 10, 11, dan 40 kali). Lalu selalu diamalkan dan dibaca pada waktu-waktu tertentu, yaitu pagi dan atau malam hari. 

Halaman:
1 2 3
