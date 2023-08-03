Tanah Punya Banyak Karakter Ternyata Sudah Lama Diungkap Alquran dan Sains, Ini Buktinya

Ilustrasi Alquran dan sains ungkap tanah mempunyai banyak karakter. (Foto: Unsplash)

ALQURAN dan sains ternyata sudah lama mengungkap tanah mempunyai banyak karakter. Simak bukti-buktinya berikut ini.

Diketahui bahwa tanah menjadi dasar dari segala bentuk fisik dan kehidupan di muka bumi. Setiap wilayah memiliki jenis tanah berbeda-beda.

Mulai tanah dengan kandungan yang berbeda-beda hingga tingkat kesuburannya. Perbedaan inilah yang memengaruhi aktivitas di atasnya, termasuk tanam-menanam atau pertanian.

Hal-hal mengenai tanah tersebut ternyata sudah lama dibahas dalam kitab suci Alquran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Surat Al A'raf Ayat 58:

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۖ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا ۚ كَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ

"Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah; dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah Kami mengulangi tanda-tanda kebesaran (Kami) bagi orang-orang yang bersyukur."