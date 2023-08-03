Kocak! Abu Nawas Bisa Ajari Keledai Membaca, Raja Sampai Syok Melihatnya

ABU Nawas memang luar biasa hebat. Diceritakan, dia bisa mengjari hewan keledai membaca. Baginda Raja sampai syok melihatnya.

Bermula ketika Baginda Raja memberi hadiah seekor keledai kepada Abu Nawas. Sudah tentu Abu Nawas senang bukan kepalang. Dia menerimanya dengan senang hati.

Asal tahu saja, keledai adalah hewan yang masih berasal dari keluarga kuda. Hewan ini telah digunakan sebagai pekerja selama ribuan tahun lalu.

Keledai pertama kali didomestikasi sekira tahun 3000 SM, mungkin di Mesir atau Irak (Mesopotamia). Keledai digunakan untuk bertransportasi dan kerja lain, seperti menarik kereta kuda maupun membajak ladang.