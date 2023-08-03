Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Surat Al Kahfi Lengkap Arab Latin hingga Tafsirnya, Sunnah Dibaca Setiap Jumat Berkah

Hantoro , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |07:04 WIB
Surat Al Kahfi Lengkap Arab Latin hingga Tafsirnya, Sunnah Dibaca Setiap Jumat Berkah
Ilustrasi Jumat Berkah membaca Alquran Surat Al Kahfi. (Foto: Freepik)
A
A
A

SURAT Al Kahfi lengkap Arab latin hingga tafsirnya, sunnah dibaca setiap Jumat Berkah. Surat Al Kahfi memiliki arti Para Penghuni Gua. 

Surat Al Kahfi termasuk golongan Makkiyyah atau turun kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam di Kota Makkah, Arab Saudi.

Keutamaan membaca Surat Al Kahfi luar biasa besar. Setiap Muslim yang membacanya pada malam Jumat hingga hari Jumat sore keesokannya bakal mendapat cahaya keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Dilansir Rumaysho.com, dai muda Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal M.Sc mengatakan dalam riwayat dari Abu Said al Khudri Radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam bersabda:

مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ

"Barang siapa yang membaca Surah Al Kahfi pada malam Jumat, dia akan disinari cahaya antara dirinya dan Kakbah." (HR Ad-Darimi nomor 3470 dan dishahihkan Syekh Al Albani dalam kitab Shahihul Jami' 6471) 

Info grafis peristiwa bersejarah di bulan Muharram. (Foto: Okezone)

Selanjutnya dalam riwayat lain, Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam bersabda:

مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ فِى يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ

"Barang siapa yang membaca Surah Al Kahfi pada hari Jumat, dia akan disinari cahaya di antara dua Jumat." (HR Hakim nomor 6169, Baihaqi: 635, dan dishahihkan Syekh Al Albani dalam kitab Shahihul Jami’ 6470)

Kemudian dijelaskan juga bahwa saking kuatnya pengaruh cahaya yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang membaca Surah Al Kahfi akan dilindungi dari fitnah Dajjal.

Berdasarkan riwayat dari Abu Darda’ Radhiyallahuanhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam bersabda:

مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنَ الدَّجَّالِ

"Siapa yang menghafal 10 ayat pertama Surah Al Kahfi maka dia akan dilindungi dari fitnah Dajjal." (HR Muslim nomor 1919, Abu Dawud: 4325, dan yang lainnya)

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/09/614/3046463/bacaan-surat-al-kahfi-sunnah-diamalkan-setiap-jumat-teks-latin-arab-artinya-cvpmN6LEwO.jpg
Bacaan Surat Al Kahfi Sunnah Diamalkan Setiap Jumat: Teks Latin, Arab, Artinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/09/621/3046401/jadwal-sholat-hari-jumat-9-agustus-2024-m-4-safar-1446-h-6DY3tQGcLC.jpg
Jadwal Sholat Hari Jumat 9 Agustus 2024 M/4 Safar 1446 H
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/21/621/3024046/bacaan-surat-al-kahfi-lengkap-terjemahan-arab-latin-dan-artinya-untuk-diamalkan-setiap-jumat-berkah-Y2rOmgMd6x.jpg
Bacaan Surat Al Kahfi Lengkap Terjemahan Arab Latin dan Artinya untuk Diamalkan Setiap Jumat Berkah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/21/621/3024039/jumat-berkah-baca-alquran-surat-yasin-berikut-ini-lengkap-terjemahan-arab-latin-dan-artinya-xyeyqm18gX.jpg
Jumat Berkah Baca Alquran Surat Yasin, Berikut Ini Lengkap Terjemahan Arab Latin dan Artinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/01/621/2964043/jumat-berkah-baca-surat-al-kahfi-lengkap-bacaan-arab-latin-dan-artinya-di-alquran-digital-okezone-9m7LzjZ28B.jpg
Jumat Berkah Baca Surat Al Kahfi, Lengkap Bacaan Arab Latin dan Artinya di Alquran Digital Okezone
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/01/614/2964025/lengkap-di-alquran-digital-okezone-ini-surat-yasin-bacaan-arab-latin-dan-artinya-hjlF8bwf9M.jpg
Lengkap di Alquran Digital Okezone, Ini Surat Yasin Bacaan Arab Latin dan Artinya
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement