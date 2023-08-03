Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Masya Allah! Viral Siswa-Siswa SMK Rajin Bawa Bekal ke Sekolah demi Kurangi Sampah Plastik

Muhjid Bagus Oqsaberi , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |17:03 WIB
Masya Allah! Viral Siswa-Siswa SMK Rajin Bawa Bekal ke Sekolah demi Kurangi Sampah Plastik
Viral siswa-siswa SMK selalu bawa bekal ke sekolah untuk mengurangi sampah plastik. (Foto: Instagram @kisahsemangat)
A
A
A

BEREDAR video viral siswa-siswa SMK atau sekolah menengah kejuruan rajin membawa bekal. Tujuannya sangat mulia, yakni demi mengurangi sampah plastik. Masya Allah mulia banget.

Diketahui bahwa banyak upaya dilakukan untuk mengurangi dampak negatif sampah plastik terhadap lingkungan. Berbagi inisiatif telah dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat.

Viral siswa-siswa SMK selalu bawa bekal ke sekolah untuk mengurangi sampah plastik. (Foto: Instagram @kisahsemangat)

Langkah-langkah ini bertujuan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, meningkatkan daur ulang, dan mempromosikan kesadaran tentang pentingnya menjaga kebersihan.

Seperti dilakukan oleh sejumlah siswa SMK Negeri 1 Tangerang. Demi mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, mereka rajin membawa bekal dari rumah yang telah disiapkan orangtuanya. 

Halaman:
1 2 3
Telusuri berita muslim lainnya
