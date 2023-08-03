Viral Pemuda Malaysia Sendirian ke Madura demi Nikahi Muslimah Pujaan Hati

Viral pemuda Malaysia berani sendirian ke Madura untuk menikahi Muslimah pujaan hati. (Foto: Instagram @kisahsemangat)

BEREDAR video viral pemuda Malaysia sendirian ke Madura demi menikahi Muslimah pujaan hati. Masya Allah sangat berani.

Diketahui bahwa demi mendapatkan hati seseorang, dibutuhkan perjuangan supaya sang pujaan hati percaya akan keseriusan yang dimiliki. Ketika berjuang mendapatkan cinta, sering kali ada sesuatu yang harus dikorbankan, seperti waktu, uang, hingga perasaan.

Dikarenakan membutuhkan perjuangan dan pengorbanan, tidak heran jika cinta menjadi begitu bermakna dan istimewa.

Dalam video viral yang dibagikan akun Instagram @kisahsemangat memperlihatkan perjuangan seseorang demi pujaan hati.