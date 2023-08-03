Tertulis di Alquran, Ternyata Keringat Bisa Menyembuhkan Katarak

SEBAGIAN orang ada yang menderita sakit katarak di matanya membuat penglihatan menjadi terganggu dan kesulitan beraktivitas. Berbagai cara dilakukan, salah satunya operasi mata.

Namun tahukah Anda, ternyata ada obat alami dari tubuh manusia untuk sakit katarak. Obat alami itu adalah keringat. Ya, keringat disebut-sebut dapat menyembuhkan penyakit katarak.

Dikutip dari "Buku Pintar Sains dalam Alquran Mengerti Mukjizat Ilmiah Firman Allah" karya Dr Nadiah Thayyarah, berawal dari kisah Nabi Yaqub Alaihissalam, matanya tidak bisa melihat karena terkena katarak.

Kemudian Nabi Yaqub Alaihissallam pun mengambil gamis yang berkeringat milik putranya yaitu Nabi Yusuf Alaihissalam, lalu mengusapkan ke wajahnya dan ia pun langsung bisa melihat lagi. Kisah ini tertulis di dalam ayat-ayat suci Alquran yakni Surat Yusuf.