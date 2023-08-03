Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Tertulis di Alquran, Ternyata Keringat Bisa Menyembuhkan Katarak

Novie Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |08:04 WIB
Tertulis di Alquran, Ternyata Keringat Bisa Menyembuhkan Katarak
Ilustrasi Alquran dan sains ungkap keringat bisa menyembuhkan katarak. (Foto: Freepik)
SEBAGIAN orang ada yang menderita sakit katarak di matanya membuat penglihatan menjadi terganggu dan kesulitan beraktivitas. Berbagai cara dilakukan, salah satunya operasi mata.

Namun tahukah Anda, ternyata ada obat alami dari tubuh manusia untuk sakit katarak. Obat alami itu adalah keringat. Ya, keringat disebut-sebut dapat menyembuhkan penyakit katarak.

Info grafis keistimewaan membaca Alquran. (Foto: Okezone)

Dikutip dari "Buku Pintar Sains dalam Alquran Mengerti Mukjizat Ilmiah Firman Allah" karya Dr Nadiah Thayyarah, berawal dari kisah Nabi Yaqub Alaihissalam, matanya tidak bisa melihat karena terkena katarak.

Kemudian Nabi Yaqub Alaihissallam pun mengambil gamis yang berkeringat milik putranya yaitu Nabi Yusuf Alaihissalam, lalu mengusapkan ke wajahnya dan ia pun langsung bisa melihat lagi. Kisah ini tertulis di dalam ayat-ayat suci Alquran yakni Surat Yusuf. 

Telusuri berita muslim lainnya
