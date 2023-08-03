Advertisement
HOME MUSLIM DOA HARIAN

Bacaan Surat As-Saffat Lengkap 182 Ayat Beserta Artinya tentang Barisan-Barisan

Hantoro , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |08:30 WIB
Bacaan Surat As-Saffat Lengkap 182 Ayat Beserta Artinya tentang Barisan-Barisan
Ilustrasi bacaan lengkap Alquran Surat As-Saffat Ayat 1-182. (Foto: Pexels)
BACAAN Surat As-Saffat lengkap 182 ayat beserta artinya tentang Barisan-Barisan. As-Saffat merupakan surat ke-37 di dalam kitab suci Alquran. 

Surat As-Saffat termasuk golongan Makkiyyah atau turun kepada Nabi Muhammmad Shallallahu alaihi wassallam di Kota Makkah, Arab Saudi.

Dihimpun dari laman Abusyuja, penamaan Surat As-Saffat merujuk pada perkataan shaffat yang terdapat dalam ayat pertama dari surat ini. Menggambarkan bagaimana para malaikat berdiri di hadapan Tuhannya dengan hati yang bersih lagi suci dan tidak dapat digoda oleh setan yang terkutuk.

Sungguh hal ini menjadi teladan bagi manusia dalam menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.

Berikut ini bacaan lengkap Surat As-Saffat Ayat 1–182, seperti terdapat dalam Alquran Digital Okezone:

Info grafis peristiwa bersejarah di bulan Muharram. (Foto: Okezone)

وَالصّٰٓفّٰتِ صَفًّا

1. Wassaaaffaati saffaa

Demi (rombongan malaikat) yang berbaris bersaf-saf,

فَالزّٰجِرٰتِ زَجۡرًا

2. Fazzaajiraati zajraa

demi (rombongan) yang mencegah dengan sungguh-sungguh,

فَالتّٰلِيٰتِ ذِكۡرًا

3. Fattaaliyaati Zikra

demi (rombongan) yang membacakan peringatan,

اِنَّ اِلٰهَكُمۡ لَوَاحِدٌ

4. Inna Illaahakum la Waahid

sungguh, Tuhanmu benar-benar Esa.

رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضِ وَمَا بَيۡنَهُمَا وَرَبُّ الۡمَشَارِقِ

5. Rabbus samaawaati wal ardi wa maa bainahumaa wa Rabbul mashaariq

Tuhan langit dan bumi dan apa yang berada di antara keduanya dan Tuhan tempat-tempat terbitnya matahari. 

