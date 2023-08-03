Surat Al Kahfi Ayat 1-110 Beserta Artinya, Sunnah Dibaca Setiap Malam Jumat

Ilustrasi membaca Alquran Surat Al Kahfi setiap malam Jumat. (Foto: Freepik)

SURAT Al Kahfi Ayat 1–110 beserta artinya, sunnah dibaca setiap malam Jumat. Surat Al Kahfi memiliki arti Para Penghuni Gua.

Al Kahfi termasuk golongan surat Makkiyyah karena turun kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam di Kota Makkah.

Keistimewaan membaca Surat Al Kahfi luar biasa besar. Setiap Muslim yang membacanya pada malam Jumat hingga hari Jumat sore keesokannya bakal mendapat cahaya keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Dilansir Rumaysho.com, dai muda Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal M.Sc mengatakan dalam riwayat dari Abu Said al Khudri Radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam bersabda:

مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ

"Barang siapa yang membaca Surah Al Kahfi pada malam Jumat, dia akan disinari cahaya antara dirinya dan Kakbah." (HR Ad-Darimi nomor 3470 dan dishahihkan Syekh Al Albani dalam kitab Shahihul Jami' 6471)

Selanjutnya dalam riwayat lain, Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam bersabda:

مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ فِى يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ

"Barang siapa yang membaca Surah Al Kahfi pada hari Jumat, dia akan disinari cahaya di antara dua Jumat." (HR Hakim nomor 6169, Baihaqi: 635, dan dishahihkan Syekh Al Albani dalam kitab Shahihul Jami’ 6470)

Kemudian dijelaskan juga bahwa saking kuatnya pengaruh cahaya yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang membaca Surah Al Kahfi akan dilindungi dari fitnah Dajjal.

Berdasarkan riwayat dari Abu Darda’ Radhiyallahuanhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam bersabda:

مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنَ الدَّجَّالِ

"Siapa yang menghafal 10 ayat pertama Surah Al Kahfi maka dia akan dilindungi dari fitnah Dajjal." (HR Muslim nomor 1919, Abu Dawud: 4325, dan yang lainnya)