DOA HARIAN

4 Doa Memohon Umur Panjang dan Penuh Berkah, Sering-Sering Diamalkan

Hantoro , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |10:18 WIB
4 Doa Memohon Umur Panjang dan Penuh Berkah, Sering-Sering Diamalkan
Ilustrasi doa memohon umur panjang dan penuh berkah. (Foto: Istimewa/Islam Ru)
DOA memohon umur panjang dan penuh berkah. Memiliki usia yang berkah merupakan harapan semua orang. Dengan usia yang berkah, bisa menambah timbangan pahala amal ibadah jadi makin banyak.

Dalam agama Islam rupanya ada doa-doa yang bisa diamalkan untuk meraih umur panjang dan penuh berkah. Berikut ini bacaannya, sebagaimana telah Okezone himpun:

Info grafis waktu mustajab berdoa. (Foto: Okezone)

1. Doa memohon umur panjang

Panjatkan doa berikut ini setiap harinya agar diberikan keberkahan dan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala:

اَللّٰهُمَّ طَوِّلْ عُمُوْرَنَا وَصَحِّحْ أَجْسَادَنَا وَنَوِّرْ قُلُوْبَنَا وَثَبِّتْ إِيْمَانَنَا وَأَحْسِنْ أَعْمَالَنَا وَوَسِّعْ أَرْزَقَنَا وَإِلَى الخَيْرِ قَرِّبْنَا وَعَنِ الشَّرِّ اَبْعِدْنَا وَاقْضِ حَوَائِجَنَا فِى الدِّيْنِ وَالدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ

Arab latin: Allaahumma thowwil umuurona, wa shohhih ajsaadana, wa nawwir quluubana, wa sabbit iimaananaa wa ahsin a'maalanaa, wa wassi' arzaqonaa, wa ilal khoiri qorribnaa wa 'anisy-syarri ab'idnaa, waqdhikhawaa-ijana fiddiini waddunyaa wal aakhirati innaka 'alaa kulli syai-in qodiir.

Artinya: "Ya Allah, panjangkanlah umur kami, sehatkanlah jasad kami, terangilah hati kami, tetapkanlah iman kami, baikanlah amalan kami, luaskanlah rezeki kami, dekatkanlah kami pada kebaikan dan jauhkanlah kami dari kejahatan, kabulkanlah segala kebutuhan kami dalam pada agama, dunia, dan akhirat. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu." 

