Bacaan Doa Setelah Sholat Fardhu Lengkap dengan Urutannya

BACAAN doa setelah sholat fardhu. Seusai mengerjakan ibadah fardhu sholat lima waktu, setiap Muslim diajarkan memohon doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Doa atau dzikir setelah sholat hendaknya rutin dilakukan. Amalan ini akan menguatkan kaum Muslimin dalam beribadah, hati menjadi tenang, hingga mudah meraih pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Berikut ini bacaan doa setelah sholat fardhu, sebagaimana telah Okezone himpun dari Rumaysho.com:

Doa 1

أَسْتَغْفِرُ اللهَ (3x)

اَللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ، وَمِنْكَ السَّلاَمُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلاَلِ وَاْلإِكْرَامِ

Astagh-firullah (3 kali)

Allahumma antas salaam wa minkas salaam tabaarokta yaa dzal jalaali wal ikrom.

Artinya: "Aku minta ampun kepada Allah." (3 kali)

"Ya Allah, Engkau pemberi keselamatan, dan dariMu keselamatan, Maha Suci Engkau, wahai Tuhan Yang Pemilik Keagungan dan Kemuliaan."

Faedah: Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam ketika selesai dari sholat beliau beristighfar sebanyak tiga kali dan membaca dzikir tersebut. Al Auza’i menyatakan bacaan istighfar adalah astaghfirullah, astaghfirullah. (HR Muslim nomor 591)