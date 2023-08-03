Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM DOA HARIAN

Doa Setelah Mendengar Kumandang Adzan

Hantoro , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |14:04 WIB
Doa Setelah Mendengar Kumandang Adzan
Ilustrasi doa setelah mendengar kumandang adzan. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

DOA setelah mendengar kumandang adzan. Sangat penting diketahui karena lantunan adzan panggilan sholat fardhu lima waktu selalu didengar semua Muslim setiap hari. Dengan membaca doa setelah mendengar kumandang adzan akan mendatangkan banyak kebaikan.

Dilansir Rumaysho.com, dai muda Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal M.Sc menjelaskan bahwa setelah kumandang adzan maka kaum Muslimin yang mendengarnya bisa membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam yakni "Allahumma sholli 'ala Muhammad" atau membaca sholawat Ibrahimiyyah seperti yang dibaca ketika tasyahud.

Info grafis adab masuk masjid sesuai sunnah Rasul. (Foto: Okezone)

Setelah membaca sholawat, kemudian minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Rasulullah Shallallahu 'alaihi wassallam wasilah dan keutamaan sebagaimana yang disebutkan dalam hadits Jabir bin 'Abdillah:

اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ

Allahumma Rabba Haadzihid Da'Watit Tammah Washshalaatil Qaa'Imah. Aati Muhammadanil Wasiilata Walfadliilah Wab'Atshu Maqaamam Mahmuudanil Ladzii Wa'Adtah.

"Ya Allah. Rabb Pemilik seruan yang sempurna ini, dan Pemilik sholat yang akan didirikan ini, berikanlah wasilah (perantara) dan keutamaan kepada Muhammad. Bangkitkanlah ia pada kedudukan yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan."

Kemudian membaca: "Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu laa syarika lah wa anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh, radhitu billahi robbaa wa bi muhammadin rosulaa wa bil islami diinaa", sebagaimana disebutkan dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqash. 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/618/3183898/doa-lj3w_large.jpg
Bacaan Doa Mohon Perlindungan dari Bencana, Lengkap Arab Latin dan Terjemahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/618/3183366/sedekah-4Kk1_large.jpg
Bacaan Doa Sedekah Subuh agar Rezeki Lancar Mengalir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/618/3182807/rumah-VLA5_large.jpg
3 Bacaan Doa saat Akan Menempati Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/618/3182791/pedagang-OHNj_large.jpg
3 Bacaan Doa Memanggil Pembeli dari Segala Penjuru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/618/3182559/doa-d5X3_large.jpg
Kumpulan Doa agar Bisa Bertemu ke Bulan Ramadhan 1447 Hijriah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/618/3182075/doa-c4l8_large.jpg
3 Contoh Bacaan Doa Hari Pahlawan 2025
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement