Doa Setelah Mendengar Kumandang Adzan

DOA setelah mendengar kumandang adzan. Sangat penting diketahui karena lantunan adzan panggilan sholat fardhu lima waktu selalu didengar semua Muslim setiap hari. Dengan membaca doa setelah mendengar kumandang adzan akan mendatangkan banyak kebaikan.

Dilansir Rumaysho.com, dai muda Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal M.Sc menjelaskan bahwa setelah kumandang adzan maka kaum Muslimin yang mendengarnya bisa membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam yakni "Allahumma sholli 'ala Muhammad" atau membaca sholawat Ibrahimiyyah seperti yang dibaca ketika tasyahud.

Setelah membaca sholawat, kemudian minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Rasulullah Shallallahu 'alaihi wassallam wasilah dan keutamaan sebagaimana yang disebutkan dalam hadits Jabir bin 'Abdillah:

اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ

Allahumma Rabba Haadzihid Da'Watit Tammah Washshalaatil Qaa'Imah. Aati Muhammadanil Wasiilata Walfadliilah Wab'Atshu Maqaamam Mahmuudanil Ladzii Wa'Adtah.

"Ya Allah. Rabb Pemilik seruan yang sempurna ini, dan Pemilik sholat yang akan didirikan ini, berikanlah wasilah (perantara) dan keutamaan kepada Muhammad. Bangkitkanlah ia pada kedudukan yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan."

Kemudian membaca: "Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu laa syarika lah wa anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh, radhitu billahi robbaa wa bi muhammadin rosulaa wa bil islami diinaa", sebagaimana disebutkan dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqash.