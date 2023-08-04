Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

6 Keutamaan Doa pada Jumat Sore, Salah Satu Waktu Paling Mustajab

Hantoro , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |11:04 WIB
6 Keutamaan Doa pada Jumat Sore, Salah Satu Waktu Paling Mustajab
Ilustrasi keutamaan doa pada Jumat Sore. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

KEUTAMAAN doa pada Jumat sore sangat penting diketahui semua Muslim. Pasalnya, ini menjadi salah satu waktu paling mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Waktu paling mustajab untuk berdoa itu tepatnya pada hari Jumat sore bakda Sholat Ashar. Segala doa kebaikan dari kaum Muslimin pada waktu tersebut pasti dikabulkan Allah Azza wa Jalla.

Berikut dalil-dalil sahih yang menerangkan hari Jumat sore bakda Ashar adalah waktu mustajab berdoa, sebagaimana dihimpun dari Muslim.or.id

Info grafis amalan di hari Jumat. (Foto: Okezone)

1. Carilah di akhir waktu Ashar

Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam bersabda:

يَوْمُ الْجُمُعَةِ اثْنَتَا عَشْرَةَ سَاعَةً لاَ يُوجَدُ فِيهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللهَ شَيْئًا إِلاَّ آتَاهُ إِيَّاهُ فَالْتَمِسُوهَا آخِرَ سَاعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ

Artinya: "Pada hari Jumat terdapat 12 jam (pada siang hari), di antara waktu itu ada waktu yang tidak ada seorang hamba Muslim pun memohon sesuatu kepada Allah melainkan Dia akan mengabulkan permintaannya. Oleh karena itu, carilah ia di akhir waktu setelah Ashar." (HR Abu Dawud)

2. Waktu mustajab bakda Ashar

Iman Ahmad Rahimahullah juga menjelaskan bahwa waktu mustajab itu adalah bakda Ashar. Beliau berkata:

قال الإمام أحمد : أكثر الأحاديث في الساعة التي تُرجى فيها إجابة الدعوة : أنها بعد صلاة العصر ، وتُرجى بعد زوال الشمس . ونقله عنه الترمذي

Artinya: "Kebanyakan hadis mengenai waktu yang diharapkan terkabulnya doa adalah bakda Ashar dan setelah matahari bergeser (waktu Sholat Jumat)." (Lihat Fatwa Sual Wal Jawab Nomor 112165) 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/09/614/3046463/bacaan-surat-al-kahfi-sunnah-diamalkan-setiap-jumat-teks-latin-arab-artinya-cvpmN6LEwO.jpg
Bacaan Surat Al Kahfi Sunnah Diamalkan Setiap Jumat: Teks Latin, Arab, Artinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/09/621/3046401/jadwal-sholat-hari-jumat-9-agustus-2024-m-4-safar-1446-h-6DY3tQGcLC.jpg
Jadwal Sholat Hari Jumat 9 Agustus 2024 M/4 Safar 1446 H
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/21/621/3024046/bacaan-surat-al-kahfi-lengkap-terjemahan-arab-latin-dan-artinya-untuk-diamalkan-setiap-jumat-berkah-Y2rOmgMd6x.jpg
Bacaan Surat Al Kahfi Lengkap Terjemahan Arab Latin dan Artinya untuk Diamalkan Setiap Jumat Berkah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/21/621/3024039/jumat-berkah-baca-alquran-surat-yasin-berikut-ini-lengkap-terjemahan-arab-latin-dan-artinya-xyeyqm18gX.jpg
Jumat Berkah Baca Alquran Surat Yasin, Berikut Ini Lengkap Terjemahan Arab Latin dan Artinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/01/621/2964043/jumat-berkah-baca-surat-al-kahfi-lengkap-bacaan-arab-latin-dan-artinya-di-alquran-digital-okezone-9m7LzjZ28B.jpg
Jumat Berkah Baca Surat Al Kahfi, Lengkap Bacaan Arab Latin dan Artinya di Alquran Digital Okezone
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/01/614/2964025/lengkap-di-alquran-digital-okezone-ini-surat-yasin-bacaan-arab-latin-dan-artinya-hjlF8bwf9M.jpg
Lengkap di Alquran Digital Okezone, Ini Surat Yasin Bacaan Arab Latin dan Artinya
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement