6 Keutamaan Doa pada Jumat Sore, Salah Satu Waktu Paling Mustajab

KEUTAMAAN doa pada Jumat sore sangat penting diketahui semua Muslim. Pasalnya, ini menjadi salah satu waktu paling mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Waktu paling mustajab untuk berdoa itu tepatnya pada hari Jumat sore bakda Sholat Ashar. Segala doa kebaikan dari kaum Muslimin pada waktu tersebut pasti dikabulkan Allah Azza wa Jalla.

Berikut dalil-dalil sahih yang menerangkan hari Jumat sore bakda Ashar adalah waktu mustajab berdoa, sebagaimana dihimpun dari Muslim.or.id:

1. Carilah di akhir waktu Ashar

Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam bersabda:

يَوْمُ الْجُمُعَةِ اثْنَتَا عَشْرَةَ سَاعَةً لاَ يُوجَدُ فِيهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللهَ شَيْئًا إِلاَّ آتَاهُ إِيَّاهُ فَالْتَمِسُوهَا آخِرَ سَاعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ

Artinya: "Pada hari Jumat terdapat 12 jam (pada siang hari), di antara waktu itu ada waktu yang tidak ada seorang hamba Muslim pun memohon sesuatu kepada Allah melainkan Dia akan mengabulkan permintaannya. Oleh karena itu, carilah ia di akhir waktu setelah Ashar." (HR Abu Dawud)

2. Waktu mustajab bakda Ashar

Iman Ahmad Rahimahullah juga menjelaskan bahwa waktu mustajab itu adalah bakda Ashar. Beliau berkata:

قال الإمام أحمد : أكثر الأحاديث في الساعة التي تُرجى فيها إجابة الدعوة : أنها بعد صلاة العصر ، وتُرجى بعد زوال الشمس . ونقله عنه الترمذي

Artinya: "Kebanyakan hadis mengenai waktu yang diharapkan terkabulnya doa adalah bakda Ashar dan setelah matahari bergeser (waktu Sholat Jumat)." (Lihat Fatwa Sual Wal Jawab Nomor 112165)