Apa Itu Nifas pada Ibu yang Baru Melahirkan? Ini Penjelasannya dalam Islam

Ilustrasi mengetahui nifas pada ibu yang baru melahirkan. (Foto: Unsplash)

APA itu nifas pada ibu yang baru melahirkan? Ini penjelasannya dalam Islam. Sangat penting diketahui setiap Muslim. Mari disimak secara saksama.

Nifas secara pengertian adalah darah yang keluar dari rahim yang disebabkan kelahiran, baik yang keluar bersama bayi atau satu, dua, atau tiga hari sebelum atau setelahnya, sampai batas waktu tertentu.

Batas minimum nifas tidak terbatas, sedangkan batas maksimumnya adalah 40 hari. Pada dasarnya, nifas merupakan darah haid yang sebelumnya tertahan karena kehamilan. Sehingga, hukumnya sama dengan hukum haid, kecuali dalam beberapa keadaan, di antaranya:

1. Masa ‘Iddah; nifas tidak dapat dijadikan sebagai hitungan ‘iddah, sedangkan haid bisa.

2. Masa al-i’laa (sumpah). Bisa digunakan hitungan masa haid, tetapi tidak masa nifas.

3. Baligh. Seseorang bisa dinilai baligh dengan haid, namun tidak dengan nifas. Sebab usia baligh lebih dulu datang sebelum nifas.