Viral Jamaah Umrah Berhasil Abadikan Pintu Kakbah Dibuka, Masya Allah Rezeki Tak Terkira

BEREDAR video viral jamaah umrah berhasil mengabadikan pintu Kakbah dibuka. Masya Allah, ini menjadi rezeki yang tidak terkira. Barakallah.

Kakbah di tengah Masjidil Haram di Kota Makkah, Arab Saudi, merupakan bangunan suci bagi kaum Muslimin. Kakbah menjadi kiblat sholat umat Islam.

BACA JUGA: Viral Haru 3 Pria Lindungi Ibunya dengan Kain Ihram saat Sholat di Depan Kakbah

Selama ini Kakbah selalu ditutupi oleh sebuah kain hitam bersulam emas yang disebut kiswah, tepatnya sejak tahun 1926.

Kain kiswah yang ukurannya mencapai 14 meter akan diganti setahun sekali pada masa ibadah haji atau tanggal 9 Dzulhijjah.

Pada momen inilah banyak Muslim penasaran dan ingin melihat apa isi Kakbah. Sebab, selama ini hanya melihat Kakbah yang dibalut kain kiswah dan sangat jarang sekali media yang menampilkan isinya.