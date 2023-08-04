Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Raja Susah Payah Cari Kambing Besar Bertanduk Lebar, Abu Nawas Sekali Jalan Langsung Dapat

Hantoro , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |06:05 WIB
Raja Susah Payah Cari Kambing Besar Bertanduk Lebar, Abu Nawas Sekali Jalan Langsung Dapat
Ilustrasi cerita lucu Abu Nawas dan Baginda Raja soal kambing nazar besar dan bertanduk lebar. (Foto: YouTube Humor Sufi Official)
A
A
A

ABU Nawas cerdas sekali bisa memberi solusi atas kesusahan Baginda Raja. Berawal suatu malam Raja tidak bisa tidur. Matanya belum bisa diajak istirahat. Maklum saja, pikirannya sedang tidak tenang gara-garanya seorang pemuda membawa masalah pelik pada siang hari sebelumnya.

Masalahnya muncul ketika siang itu seorang pemuda datang ke Kota Baghdad menghadap Baginda Raja, raja yang adil, arif, dan bijaksana. Ketika Raja sedang duduk di Balairung bersama beberapa orang menteri.

"Hai anak muda, engkau berasal dari mana?" tanya Baginda kepada pemuda tersebut

"Ya Tuanku Syah Alam," jawab sang saudagar, "Ampun beribu ampun, adapun patik ini berasal dari Negeri Kopiah." 

Info grafis peristiwa bersejarah di bulan Muharram. (Foto: Okezone)

"Apa maksudmu datang kemari, ingin berdagang?" tanya lagi Baginda Raja.

"Ya tuanku, patik datang kemari ingin mengadukan nasib hamba ke bawah duli yang dipertuan," jawab si saudagar.

"Katakan maksudmu, supaya bisa kudengar," perintah Baginda Raja.

Saudagar kaya ini bercerita telah bertahun-tahun berumah tangga namun tidak kunjung punya momongan. Allah Subhanahu wa Ta'ala belum menakdirkan dirinya memiliki anak.

Maka ia berkata kepada istrinya untuk bernazar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika diberi anak laki-laki akan memotong kambing yang besar dan lebar tanduknya sejengkal, kemudian dagingnya disedekahkan kepada fakir miskin. 

