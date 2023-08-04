Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Kisah Bule Amerika Bergetar Baca Alquran Surat Maryam, Langsung Putuskan Ucap Syahadat

Syifa Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |18:04 WIB
Kisah Bule Amerika Bergetar Baca Alquran Surat Maryam, Langsung Putuskan Ucap Syahadat
Bule Amerika Mustafa Davis ucap dua kalimat syahadat usai bergetar baca Alquran Surat Maryam. (Foto: YouTube Mualaf Terbaru KM-id)
A
A
A

BULE Amerika bernama Mustafa Davis menceritakan bagaimana dirinya mantap menjadi mualaf. Dia adalah pembuat film dan seniman dunia asal California.

Davis yakin mengucap dua kalimat syahadat setelah bergetar saat membaca Alquran Surat Maryam. Awalnya dia tidak terlalu mengenal agama Islam. Dirinya hanya mengetahui Islam adalah negara orang Arab.

Kisah bule Amerika Mustafa Davis masuk Islam usai baca Surat Maryam. (Foto: YouTube Mualaf Terbaru-KMid)

Namun suatu hari pada 1996, dia bertemu seorang teman dalam perjalanannya menuju kampus. Belakangan Davis tahu dia dan pria bernama Whitney Canon itu belajar dalam kelas bahasa Prancis yang sama.

Lalu mengetahui bahwa Whitney adalah seorang seniman dan musisi sepertinya, Davis kerap melalui waktu bersamanya setelah itu, terutama di ruang piano di aula musik kampusnya.

Selama satu semester, dengan cara menyelinap, ia dan Whitney melalui waktu di ruangan itu, kemudian bermain musik atau berbincang tentang persoalan kerohanian di sana.

Pada suatu Rabu di tahun yang sama, bersama salah seorang temannya, Whitney Canon (kini Muslim), Davis sedang menyantap sushi di sebuah restoran Jepang dekat kampus. Dalam kesempatan itu ia menyampaikan sebuah pengakuan bahwa dirinya lelah dengan kehidupan yang dijalani.

"Aku ingin mengembalikan hidupku pada jalurnya," tulis Davis dalam sebuah note di akun Facebook-nya seperti dikutip dari kanal YouTube Mualaf Terbaru-KMid. 

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/614/3182602/pebasket_dallas_mavericks_kyrie_irving-C2s5_large.jpg
Kisah Mualaf Kyrie Irving, Pebasket Top NBA yang Putuskan Memeluk Agama Islam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/614/3180517/jeff_monson-D7Mc_large.jpg
Kisah Mualaf Jeff Monson, Petarung MMA yang Masuk Islam karena Lihat Teman-temannya Sholat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/614/3178544/farel_prayoga-ftBZ_large.jpg
Kisah Perjalanan Mualaf Penyanyi Farel Prayoga, Ucapkan Kalimat Syahadat hingga 2 Kali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/614/3175931/tommaso_bortolazzo-icjy_large.jpg
Kisah Aktivis Global Sumud Flotilla Masuk Islam Usai Lihat Tindakan Polisi Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/14/614/3130621/pemimpin_geng_masuk_islam-BM1f_large.jpg
Pemimpin Geng yang Masuk Islam, Begini Kisahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/29/621/3108782/richard_lee-Ayen_large.jpg
Dokter Richard Lee Mualaf, Ustadz Derry Sulaiman Berikan Kesaksian
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement