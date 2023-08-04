5 Amalan yang Insya Allah Bikin Umur Panjang dan Berkah, Salah Satunya Banyak Sedekah

UMUR panjang dan berkah menjadi harapan banyak orang. Ternyata ada hal itu Insya Allah bisa diwujudkan dengan mengerjakan sejumlah amalan salih.

Terkait umur panjang dan berkah, terdapat hadits Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam yang menjelaskannya. Dari 'Abdullah bin Busr, ada seorang Arab Badui bertanya pada Rasulullah, siapakah manusia yang paling baik? Beliau menjawab:

مَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ

"(Yang paling baik adalah) yang panjang umur dan baik pula amalnya." (HR Tirmidzi nomor 2329; Ahmad, 4: 190. Al Hafizh Abu Thahir mengatakan hadits ini hasan)

Nah, berikut ini amalan salih yang Insya Allah bisa membuat seorang Muslim memiliki umur panjang dan berkah, sebagaimana telah Okezone himpun:

1. Banyak berdzikir

Berdzikir tidak hanya berdampak pada kesehatan mental, tapi juga fisik. Dengan berdzikir akan mendapat ketenangan batin. Dzikir menjadi obat bagi hati yang gelisah dan cemas berlebihan sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan banyak petunjuk.

Seperti dilansir laman Jatman, dzikir juga mampu menurunkan tekanan darah dan kadar kortisol yang memicu stres dan depresi. Berdzikir juga mampu membuat tidur kamu menjadi lebih nyenyak. Bahkan melalui metode dzikir banyak orang yang sembuh dari kecanduan narkoba.

2. Menyambung tali silaturahmi

Menyambung silaturahmi dan banyak bersosialisasi mampu meminimalisasi stres, depresi, dan rasa cemas. Bisa juga meningkatkan sistem imun serta meminimalisasi risiko terjadi demensia.

Selain punya manfaat untuk kesehatan fisik, silaturahmi juga sangat baik untuk kesehatan mental. Terutama saat kamu bergaul dan dekat dengan orang-orang baik yang menjadi kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.