HOME MUSLIM TAUSYIAH

4 Amalan Sebelum Tidur yang Diwasiatkan Rasulullah kepada Aisyah, Apa Saja?

Rizka Diputra , Jurnalis-Minggu, 06 Agustus 2023 |18:06 WIB
4 Amalan Sebelum Tidur yang Diwasiatkan Rasulullah kepada Aisyah, Apa Saja?
Ilustrasi amalan sebelum tidur yang diriwayatkan Rasulullah kepada Aisyah. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

AMALAN sebelum tidur berikut ini diriwayatkan Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam kepada istrinya Aisyah Radhiyallahu anhu. Apa saja amalan itu? Simak selengkapnya berikut ini.

Diketahui bahwa setiap Muslim sebelum tidur disunahkan membaca doa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak kalimat thoyyibah yang bisa dibaca selain Bismillah, doa perlindungan, maupun istighfar.

Info grafis bahaya tidur setelah sahur. (Foto: Okezone)

Kemudian jangan pernah melupakan bersalawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wassallam sebelum tidur.

Membaca salawat kepada Rasulullah Shallallahu 'alaihi wassallam sebelum tidur sangat dianjurkan, bahkan di setiap waktu, tidak hanya malam hari. 

Halaman:
1 2
