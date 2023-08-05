Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

4 Keutamaan Sedekah, Salah Satunya Terlindungi pada Hari Kiamat

Novie Fauziah , Jurnalis-Minggu, 06 Agustus 2023 |15:06 WIB
4 Keutamaan Sedekah, Salah Satunya Terlindungi pada Hari Kiamat
Ilustrasi keutamaan sedekah. (Foto: Shutterstock)
KEUTAMAAN sedekah ternyata sangatlah luar biasa besar. Maka itu, jangan sampai terlewat dilakukan setiap Muslim. Apalagi, sedekah justru akan menambah rezeki yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Sedekah merupakan bentuk amalan dari seorang mukmin sebagai bentuk rasa syukur terhadap kenikmatan yang diperoleh dari Allah Azza wa Jalla. Sedekah bisa diberikan berupa materiil ataupun immateriil.

"Bersedekah tidak hanya bertujuan mendapatkan pahala. Akan tetapi juga sangat membantu sesama saudara yang membutuhkan," ungkap Ustadz Fauzan Amin kepada Okezone beberapa waktu lalu.

Nah, berikut empat di antaranya, seperti dijelaskan dalam ayat-ayat Alquran dan hadits sahih:

Info grafis sedekah ke orang lain atau keluarga. (Foto: Okezone)

1. Orang bersedekah sangat disukai Allah Ta'ala

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Surat Al Baqarah Ayat 195:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ۛ وَأَحْسِنُوا ۛ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

"Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah. Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah. Karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik." (QS Al Baqarah [2]: 195) 

Halaman:
1 2 3
