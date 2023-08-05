Benarkah Manusia Punya Sistem Pendingin Tubuh? Alquran dan Sains Beri Jawabannya

Ilustrasi Alquran dan sains ungkap manusia punya sistem pendingin tubuh. (Foto: Istimewa/Britannica)

BENARKAH manusia punya sistem pendingin tubuh? Alquran dan sains beri jawabannya. Sangat penting diketahui, ini penjelasnnya berdasarkan dalil-dalil yang menyertainya.

Siapa sangka di tubuh manusia terdapat sistem pendingin serta pengatur suhu. Ini disebut sebagai sistem paling rumit dan detail di organ tubuh manusia. Adanya hal itu merupakan salah satu kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Dihimpun dari buku "Sains dalam Alquran" karya Dr Nadiah Thayyarah, di dalam tubuh manusia ada 3 sampai 4 juta kelenjar keringat yang menyebar di seluruh kulit secara akurat.

Di telapak tangan saja misalnya pada setiap 1 sentimeter persegi terdapat 480 kelenjar keringat. Jika kelenjar keringat itu disambungkan satu sama lain, maka panjangnya akan mencapai 5 kilometer dalam tubuh manusia.