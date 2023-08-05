Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Benarkah Manusia Punya Sistem Pendingin Tubuh? Alquran dan Sains Beri Jawabannya

Hantoro , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |09:05 WIB
Benarkah Manusia Punya Sistem Pendingin Tubuh? Alquran dan Sains Beri Jawabannya
Ilustrasi Alquran dan sains ungkap manusia punya sistem pendingin tubuh. (Foto: Istimewa/Britannica)
A
A
A

BENARKAH manusia punya sistem pendingin tubuh? Alquran dan sains beri jawabannya. Sangat penting diketahui, ini penjelasnnya berdasarkan dalil-dalil yang menyertainya.

Siapa sangka di tubuh manusia terdapat sistem pendingin serta pengatur suhu. Ini disebut sebagai sistem paling rumit dan detail di organ tubuh manusia. Adanya hal itu merupakan salah satu kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Info grafis keistimewaan membaca Alquran. (Foto: Okezone)

Dihimpun dari buku "Sains dalam Alquran" karya Dr Nadiah Thayyarah, di dalam tubuh manusia ada 3 sampai 4 juta kelenjar keringat yang menyebar di seluruh kulit secara akurat.

Di telapak tangan saja misalnya pada setiap 1 sentimeter persegi terdapat 480 kelenjar keringat. Jika kelenjar keringat itu disambungkan satu sama lain, maka panjangnya akan mencapai 5 kilometer dalam tubuh manusia. 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/12/614/3084924/alquran-dan-sains-jelaskan-soal-proses-terjadinya-hujan-c5XdDQi51a.jpg
Alquran dan Sains Jelaskan soal Proses Terjadinya Hujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/29/614/3079985/keajaiban-alquran-dan-sains-soal-proses-fotosintesis-YfnsNsKpKC.jpg
Keajaiban Alquran dan Sains soal Proses Fotosintesis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/615/3077461/alquran-dan-sains-ungkap-gunung-bisa-bergerak-cepat-layaknya-awan-65GZBPSeDE.jpg
Alquran dan Sains Ungkap Gunung Bisa Bergerak Cepat Layaknya Awan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/614/3077418/terapi-bacaan-alquran-menyehatkan-tubuh-ilmu-sains-temukan-buktinya-B70WFUEWbQ.jpg
Terapi Bacaan Alquran Menyehatkan Tubuh, Ilmu Sains Temukan Buktinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/330/3076310/keajaiban-alquran-dan-sains-ungkap-kehidupan-luar-angkasa-2bC7PbcPSu.jpg
Keajaiban Alquran dan Sains Ungkap Kehidupan Luar Angkasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/16/621/3075328/mengerikan-ini-keadaan-permukaan-matahari-yang-diungkap-alquran-dan-sains-3Etx5VfLag.jpg
Mengerikan! Ini Keadaan Permukaan Matahari yang Diungkap Alquran dan Sains
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement