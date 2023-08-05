Viral Haru Kasih Sayang Mertua ke Menantu yang Akan Melahirkan, Masya Allah Setia Memeluk Erat

Viral haru kasih sayang ibu mertua ke menantu yang akan melahirkan. (Foto: TikTok @gelialinda)

VIRAL haru seorang mertua yang sangat menyayangi menantunya baru-baru ini beredar luas di linimasa media sosial. Momen yang memperlihatkan hubungan sangat dekat keduanya itu sebagaimana diunggah akun TikTok @gelialinda.

Video viral tersebut memperlihatkan momen menjelang persalinan si menantu. Tampak sang mertua memberikan support dan kasih sayang kepada menantunya itu.

Ibu mertua terlihat selalu mendampingi menantunya. Tampak si menantu terlihat kesakitan dan menangis saat akan melahirkan.

Dengan penuh kesabaran, ibu mertua pun berusaha menenangkan dan memberikan dukungan penuh. Ia juga memeluk erat hingga memberi semangat untuk si menantu cantik.