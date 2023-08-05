Cuma Pakai Secarik Kertas, Abu Nawas Bikin Imam Syafii Nangis Kejer

INILAH cerita Abu Nawas membuat ulama besar Imam Syafii menangis kejer hanya karena secarik kertas. Kok bisa? Simak kisah lengkapnya.

Abu Nawas dikenal sebagai orang yang lucu dan kadang berbuat agak gila. Dia sesekali terlihat minum khamr hingga diberi julukan penyair khamr. Abu Nawas pernah membuat syair seperti ini:

"Biarkan masjid diramaikan oleh orang-orang yang rajin ibadah, kita di sini saja, bersama para peminum khamr, dan saling menuangkan. Tuhanmu tidak pernah berkata, 'Celakalah para pemabuk.' Tapi Dia pernah berkata, 'Celakalah orang-orang yang sholat'."

Gara-gara syair ini, Baginda Raja Harun Al Rasyid marah dan ingin memenggal leher Abu Nawas. Tapi, ada orang yang mengatakan kepadanya: "Wahai Amirul Mukminin, para penyair mengatakan apa-apa yang tidak mereka lakukan. Maafkanlah dia (Abu Nawas)."