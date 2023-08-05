Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Alquran dan Sains Ungkap Partikel Terkecil di Dunia, Apa Itu?

Hantoro , Jurnalis-Minggu, 06 Agustus 2023 |08:06 WIB
Alquran dan Sains Ungkap Partikel Terkecil di Dunia, Apa Itu?
Ilustrasi Alquran dan sains ungkap partikel terkecil di dunia. (Foto: Unsplash)
A
A
A

ALQURAN dan sains mengungkap partikel terkecil di dunia. Selama ini atom diyakini sebagai partikel terkecil yang ada di planet bumi.

Atom merupakan satuan dasar materi yang terdiri dari inti atom serta awan elektron bermuatan negatif yang mengelilinginya. Inti atom terdiri atas proton yang bermuatan positif dan neutron yang bermuatan netral.

Info grafis keistimewaan membaca Alquran. (Foto: Okezone)

Sementara sejak zaman dahulu dikenal adanya Teori Atom atau Atomisme. Teori ini dicetuskan oleh seorang Yunani bernama Democritus yang hidup sekira 23 abad lalu.

Sebagaimana dijelaskan dalam buku "Alquran vs Sains Modern Menurut Dr Zakir Naik" karya Ramadhani dan kawan-kawan, Democritus dan orang-orang setelahnya percaya unit terkecil dari sebuah materi adalah atom. 

Halaman:
1 2 3
