HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Viral Haru Ibu Gandeng Putranya Lari Pagi Bareng Brimob demi Wujudkan Cita-Cita sang Anak

Muhjid Bagus Oqsaberi , Jurnalis-Minggu, 06 Agustus 2023 |10:06 WIB
Viral Haru Ibu Gandeng Putranya Lari Pagi Bareng Brimob demi Wujudkan Cita-Cita sang Anak
Viral haru ibu gandeng putranya lari pagi bersama Brimob demi wujudkan cita-cita. (Foto: Instagram @kisahsemangat)
A
A
A

BEREDAR video viral haru seorang ibu menggandeng putranya lari pagi bareng anggota kepolisian dari satuan Brimob. Ini demi mewujudkan cita-cita sang anak.

Diketahui bahwa banyak ibu ingin anak-anaknya meraih profesi yang bisa memberikan banyak manfaat bagi banyak orang. Salah satunya menjadi polisi.

Viral haru ibu gandeng putranya lari pagi bersama Brimob demi wujudkan cita-cita. (Foto: Instagram @kisahsemangat)

Seperti diunggahan akun Instagram @kisahsemangat yang memperlihatkan seorang ibu dan putranya berlari di belakang para anggota Brimob.

Dalam video yang berdurasi 23 detik itu memperlihatkan seorang ibu yang mengenakan hijab berwarna biru dan anaknya yang masih mengenakan seragam sekolah dasar berlari sambil berpegangan tangan di belakang anggota Brimob yang sedang latihan. 

Topik Artikel :
Brimob Viral Haru Viral
