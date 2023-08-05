Advertisement
HOME MUSLIM TIPS MUSLIM

Buat Santri Baru, Ini Lho 9 Tips Ampuh Betah Tinggal di Pesantren

Hantoro , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |10:05 WIB
Buat Santri Baru, Ini Lho 9 Tips Ampuh Betah Tinggal di Pesantren
Ilustrasi tips betah tinggal di pesantren untuk santri baru. (Foto: Okezone)
A
A
A

BUAT para santri baru, ternyata ada tips ampuh supaya betah tinggal di pondok pesantren. Yuk disimak penjelasan lengkapnya berikut ini. Jangan sampai terlewat.

Masih ada anak yang mendadak kaget ketika harus meninggalkan rumah dan beralih tinggal di pondok pesantren untuk mengenyam ilmu pendidikan agama Islam.

Sekretaris Rabithah Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama (RMINU) Kabupaten Pringsewu Lampung KH Hizbullah Huda pun memberikan tips ampuh betah tinggal di pondok pesantren bagi para santri baru.

Berikut ini Sembilan di antaranya, seperti dihimpun dari nu.or.id:

Info grafis pemain Timnas Indonesia jebolan pesantren. (Foto: Okezone)

1. Menata niat baik dan berpikir positif

Diawali dengan menata niat dengan baik dan berpikir positif (husnuddzan) kepada teman-teman baru, para ustadz, dan semua keluarga besar pondok pesantren.

"Berpikir positif bahwa dengan tinggal di pesantren-pesantren akan baik untuk dirinya," kata ketua Yayasan Pesantren Mathlaul Huda Ambarawa ini beberapa waktu lalu.

2. Membuka diri adaptasi

Para santri harus membuka diri dan melakukan adaptasi dengan memperbanyak berkenalan dengan teman-teman baru serta mengetahui kondisi lingkungan pesantren. Hindari menutup diri dan suka menyendiri karena akan berimbas negatif terhadap diri sendiri. 

