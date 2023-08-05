Kehilangan Uang? Atasi dengan Membaca Doa Ini

DOA kehilangan uang sangat menarik diketahui setiap Muslim. Pasalnya, siapa saja bisa mengalami musibah ini, dan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi solusinya.

Dilansir Rumaysho.com, dai muda Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal M.Sc mengungkapkan ada doa yang bisa dibaca ketika kehilangan sesuatu, termasuk uang, atau bahkan kerabat meninggal dunia.

Dijelaskan dalam sebuah riwayat, Ummu Salamah pernah mendengar Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ فَيَقُولُ مَا أَمَرَهُ اللَّهُ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللَّهُمَّ أْجُرْنِى فِى مُصِيبَتِى وَأَخْلِفْ لِى خَيْرًا مِنْهَا. إِلاَّ أَخْلَفَ اللَّهُ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا