Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Kerjai Pejabat Mata Duitan, Abu Nawas Kasih Hadiah Berisi Sampah

Hantoro , Jurnalis-Senin, 07 Agustus 2023 |05:07 WIB
Kerjai Pejabat Mata Duitan, Abu Nawas Kasih Hadiah Berisi Sampah
Ilustrasi cerita lucu Abu Nawas mengerjai pejabat mata duitan. (Foto: YouTube Tabassam Channel)
A
A
A

ABU Nawas mengerjai seorang pejabat yang dikenal sangat mata duitan. Dia memberi orang tersebut hadiah berisi sampah dan kotoran sapi. Tapi anehnya, hadiah buruk itu diterima.

Bermula dari kondisi adanya korupsi, kolusi, nepotisme, dan suap di negeri Baghdad yang menjadi tempat Abu Nawas berada. Ketika itu masa kepemimpinan Baginda Raja.

Ilustrasi cerita lucu Abu Nawas. (Foto: YouTube Humor Sufi Official)

Siang itu udara terasa panas, membuat Abu Nawas tampak bermalas-malasan di rumah saja. ketika kantuk mulai datang, tiba-tiba terdengar suara salam. Ada tamu rupanya.

"Waalaikumsallam warohmatullahi wabarokatuh," jawab Abu Nawas seperti dinukil dari Kalam Sindonews

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/618/3067231/kisah-abu-nawas-naik-takhta-gara-gara-bisa-jawab-3-pertanyaan-aneh-rOS5J1VK86.jpg
Kisah Abu Nawas Naik Takhta Gara-Gara Bisa Jawab 3 Pertanyaan Aneh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/616/3066824/cerita-abu-nawas-gampang-hitung-jumlah-ikan-di-laut-hingga-bintang-di-langit-Ozxuduot0j.jpg
Cerita Abu Nawas Gampang Hitung Jumlah Ikan di Laut hingga Bintang di Langit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/615/3066180/kisah-abu-nawas-tangkap-maling-lari-ke-arah-barat-pakai-cara-cegat-dari-timur-Ph9E7fmYLQ.jpg
Kisah Abu Nawas Tangkap Maling Lari ke Arah Barat Pakai Cara Cegat dari Timur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/614/3065880/cerita-abu-nawas-bisa-bawa-air-laut-yang-rasanya-tawar-4ZTGKz9vl7.jpg
Cerita Abu Nawas Bisa Bawa Air Laut yang Rasanya Tawar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/20/330/3065595/kisah-abu-nawas-bisa-menjahit-batu-pecah-sampai-bikin-raja-ngaku-kalah-bH9foHWTFB.jpg
Kisah Abu Nawas Bisa Menjahit Batu Pecah Sampai Bikin Raja Ngaku Kalah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/19/621/3065026/kisah-abu-nawas-ambil-mahkota-di-surga-bikin-raja-bengong-q1PCWpKzCr.jpg
Kisah Abu Nawas Ambil Mahkota di Surga Bikin Raja Bengong
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement