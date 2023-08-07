Viral Bapak-Bapak Sempatkan Baca Alquran di Atas Motor Sembari Menunggu Lampu Hijau

BEREDAR video viral bapak-bapak menyempatkan membaca kitab suci Alquran di atas motor. Amalan mulia ini ia lakukan saat menunggu lampu lalu lintas menjadi hijau dan boleh jalan.

Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam bersabda, bagi siapa pun yang membaca Alquran akan mendapatkan pahala dan kebaikan yang berlipat ganda.

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ “مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللهِ فَلَهُ حَسَنَةٌ وَالحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا , لاَ أَقُوْلُ الم حَرْفٌ وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلاَمٌ حَرْفٌ وَمِيْمٌ حَرْفٌ”

رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ

"Ibnu Mas'ud radhiyallahu 'anhu berkata, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, 'Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka baginya satu kebaikan. Satu kebaikan itu dibalas dengan sepuluh kali lipatnya. Aku tidak mengatakan Alif Laam Miim itu satu huruf, tetapi Aliif itu satu huruf, Laam itu satu huruf, dan Miim itu satu huruf'." (HR Tirmidzi nomor 2910. Syekh Salim bin 'Ied Al Hilaly mengatakan sanad hadits ini sahih)