Cuma Menyuruh Minggir, Abu Nawas Bikin Raja Turun Takhta

BERMULA dari seluruh menteri dan orang-orang penting di dalam negeri dipanggil menghadap Baginda Raja. Ia memerhatikan Abu Nawas tidak datang ke istana. Raja pun mengutus para pengawal untuk memanggil Abu Nawas.

Segera Abu Nawas datang ke istana. Pada saat itu ia tahu bahwa Raja menjadi dongkol kepadanya. Ia tidak berani menatap wajah Raja.

"Abu Nawas, kenapa kau tidak datang untuk melihatku hari ini?" tanya Raja singkat seperti dinukil dari nu.or.id.

"Saya mohon ampun dengan sangat, Baginda Raja. Saya punya banyak pekerjaan yang harus dikerjakan," jawab Abu Nawas.

"Jadi, kau pikir pekerjaanmu itu lebih penting daripada aku?" tanya Baginda Raja dengan nada geram.