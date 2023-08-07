Ustadz dr Zaidul Akbar Ungkap Resep Herbal Tingkatkan Imunitas Tubuh, Bahan Dasarnya Hanya Madu

Ustadz dr Zaidul Akbar membagikan resep herbal meningkatkan imunitas tubuh. (Foto: YouTube dr Zaidul Akbar Official)

USTADZ dr Zaidul Akbar membagikan resep herbal meningkatkan imunitas tubuh. Cara membuatnya cukup mudah lho, bahan dasarnya juga hanya madu.

Diketahui bahwa imunitas tubuh perlu ditingkatkan, terutama ketika pandemi covid-19 beberapa waktu lalu. Nah, ramuan herbal dari Ustadz dr Zaidul Akbar berikut ini bisa jadi solusinya.

Resep alami meningkatkan imunitas tubuh ini bisa ditemukan dalam buku "Jurus Sehat Rasulullah (JSR)" yang disusun Ustadz dr Zaidul Akbar.

Ia merupakan dokter, dai muda, konsultan, dan praktisi pengobatan sunnah di Indonesia. Ustadz dr Zaidul Akbar lahir pada 30 November 1977.