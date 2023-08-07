Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM HIJRAH

Masuk Islam, Bule Cantik Asal Prancis Ini Ungkap Hidupnya Lebih Bermakna

Hantoro , Jurnalis-Senin, 07 Agustus 2023 |18:07 WIB
Masuk Islam, Bule Cantik Asal Prancis Ini Ungkap Hidupnya Lebih Bermakna
Cerita Barbara bule cantik asal Prancis masuk Islam. (Foto: YouTube Ayatuna Ambassador)
A
A
A

INILAH kisah bule cantik asal Prancis masuk Islam. Wanita mualaf itu bernama Barbara. Dia berasal dari keluarga yang cukup taat dengan kepercayaan sebelumnya.

Barbara merupakan mahasiswa magister dari salah satu universitas ternama di Prancis. Ia telah menjadi mualaf selama lima tahun.

Kisah Barbara bule cantik asal Prancis masuk Islam. (Foto: YouTube Ayatuna Ambassador)

Sejak itu dirinya sadar betapa pentingnya sebuah agama, dalam hal ini Islam membuatnya sadar. Dengan Islam, kehidupannya bermakna dan kehidupannya hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala.

"Saya menjadi yakin bahwa tanpa Islam maka kehidupan saya tidaklah memiliki makna," kata Barbara seperti dikutip dari kanal YouTube Ayatuna Ambassador. 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/614/3182602/pebasket_dallas_mavericks_kyrie_irving-C2s5_large.jpg
Kisah Mualaf Kyrie Irving, Pebasket Top NBA yang Putuskan Memeluk Agama Islam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/614/3180517/jeff_monson-D7Mc_large.jpg
Kisah Mualaf Jeff Monson, Petarung MMA yang Masuk Islam karena Lihat Teman-temannya Sholat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/614/3178544/farel_prayoga-ftBZ_large.jpg
Kisah Perjalanan Mualaf Penyanyi Farel Prayoga, Ucapkan Kalimat Syahadat hingga 2 Kali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/614/3175931/tommaso_bortolazzo-icjy_large.jpg
Kisah Aktivis Global Sumud Flotilla Masuk Islam Usai Lihat Tindakan Polisi Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/14/614/3130621/pemimpin_geng_masuk_islam-BM1f_large.jpg
Pemimpin Geng yang Masuk Islam, Begini Kisahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/29/621/3108782/richard_lee-Ayen_large.jpg
Dokter Richard Lee Mualaf, Ustadz Derry Sulaiman Berikan Kesaksian
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement