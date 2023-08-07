Masuk Islam, Bule Cantik Asal Prancis Ini Ungkap Hidupnya Lebih Bermakna

INILAH kisah bule cantik asal Prancis masuk Islam. Wanita mualaf itu bernama Barbara. Dia berasal dari keluarga yang cukup taat dengan kepercayaan sebelumnya.

Barbara merupakan mahasiswa magister dari salah satu universitas ternama di Prancis. Ia telah menjadi mualaf selama lima tahun.

Sejak itu dirinya sadar betapa pentingnya sebuah agama, dalam hal ini Islam membuatnya sadar. Dengan Islam, kehidupannya bermakna dan kehidupannya hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala.

"Saya menjadi yakin bahwa tanpa Islam maka kehidupan saya tidaklah memiliki makna," kata Barbara seperti dikutip dari kanal YouTube Ayatuna Ambassador.