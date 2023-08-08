Maulid Nabi dan Kisah Penduduk Madinah Bergembira Hadirnya Rasulullah

MAULID Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam akan diperingati kaum Muslimin, tepatnya pada 28 September 2023. Banyak hal bisa diambil pelajaran dari peristiwa lahirnya Rasulullah, seperti dalam kisah penduduk Kota Madinah ini.

Bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam merupakan sikap yang baik. Para guru dan ulama pun memberikan wadah kepada umat Islam berupa acara Maulid Nabi.

BACA JUGA: Hukum Merayakan Maulid Nabi SAW

Dalam acara Maulid Nabi, umat Islam melantunkan sholawat dan puji-pujian kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam. Sungguh ini suatu acara yang sangat indah.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

"Katakanlah: 'Dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan'." (QS Yunus: 58)