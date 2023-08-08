Demi Lolos dari Pukulan Istri, Abu Nawas Korbankan Seorang Maling

ABU Nawas memiliki istri yang galak, pecemburu, dan cerewet. Sifat itu bukan tanpa sebab, yakni akibat Abu Nawas sering pulang larut malam sehingga membuat cemas.

Suatu hari Abu Nawas keluar rumah hingga larut malam, dan istrinya gelisah juga emosi. Berjam-jam ia menunggu suaminya pulang, namun tidak kunjung datang juga.

Saking kesalnya, sang istri memiliki rencana. Ia berniat memarahi suaminya dan memukulnya lewat jendela.

Waktu pun sudah menunjukkan larut malam, begitu gelap, namun Abu Nawas tetap tidak kunjung pulang. Tiba-tiba saja istrinya mendengar suara seperti ada orang hendak masuk dari jendela rumah yang terbuat dari kayu.