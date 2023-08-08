Advertisement
HOME MUSLIM TRAVEL MUSLIM

Ini Cara Membedakan Resto Halal dan Non-Halal di Singapura, Wisatawan Muslim Wajib Tahu

Muhjid Bagus Oqsaberi , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |18:08 WIB
Ini Cara Membedakan Resto Halal dan Non-Halal di Singapura, Wisatawan Muslim Wajib Tahu
Cara membedakan restoran halal dan non-halal di Singapura. (Foto: Instagram @qomariatul_badriyah)
A
A
A

INI cara membedakan restoran halal dan non-halal di Singapura. Sangat penting diketahui semua Muslim, terutama yang suka traveling.

Diketahui bahwa traveling adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tujuan menjelajahi tempat baru, mengalami budaya berbeda, dan mengeksplorasi destinasi wisata.

Info grafis makanan sunah Rasul. (Foto: Okezone)

Namun pernahkah kamu bingung menentukan menentukan makanan yang halal dan non-halal untuk disantap saat bepergian?

Video viral unggahan akun Instagram @qomariatul_badriyah membagikan tips menentukan makanan halal dan non-halal saat berada di Singapura. 

Halaman:
1 2 3
Telusuri berita muslim lainnya
