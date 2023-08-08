Hukum Bacaan Tajwid Surat At Taubah Ayat 105

HUKUM bacaan tajwid Surat At Taubah Ayat 105 perlu dipehatikan agar tidak salah dalam pelafalannya.

Pasalnya, kesalahan dalam membaca kitab suci Al-Quran dapat menimbulkan kesalahan penafsiran. Untuk itu umat islam harus mempelajari ilmu tajwid. Tajwid berasal dari kata jawwada, yujawwidu, tajwiidan yang artinya membaguskan.

Sementara, pengertian tajwid secara istilah adalah mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya (tempat keluarnya) dengan memberikan hak-hak dan mustahak dari sifat yang dimilikinya.

Bagi yang belum mampu membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid dapat memperlajarinya melaui surat At Taubah ayat 105. Di dalam ayat ini, Allah SWT memerintahkan umat muslim untuk bertaubat dengan cara bersedekah dan memperbanyak amal soleh.

Berikut adalah hukum bacaan tajwid surat At Taubah ayat 105:

وَقُلِ اعْمَلُوْا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُوْلُهٗ وَالْمُؤْمِنُوْنَۗ وَسَتُرَدُّوْنَ اِلٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَۚ ١٠٥

Artinya: “Katakanlah (Nabi Muhammad), Bekerjalah! Maka, Allah, rasul-Nya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada (Zat) yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata. Lalu, Dia akan memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan.”