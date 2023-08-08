Advertisement
HOME MUSLIM DOA HARIAN

Bacaan Surat Yusuf untuk Ibu Hamil Lengkap Latin, Arab, dan Terjemahannya

Cita Zenitha , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |08:21 WIB
BACAAN Surat Yusuf untuk ibu hamil ini dipercayai memiliki dampak positif untuk janin di dalam kandungan.

Pasalnya, Surat Yusuf menceritakan tentang perjalanan Nabi Yusuf yang terkenal tampan dan berakhlak mulia. Nabi Yusuf juga merupakan utusan yang sangat jujur dan istiqomah dalam menjalankan segala perintah Allah SWT.

Keutamaan membaca surah Yusuf bagi ibu hamil supaya sang anak memiliki paras yang tampan atau cantik serta perilaku yang soleh dan solehah mewarisi Nabi Yusuf.

Sebagaimana riwayat Imam Ja'far Ash-Shadiq dalam tafsir Ats-Tsaqalayn yang berbunyi:

"Barangsiapa yang membaca surat Yusuf tiap-tiap hari serta tiap-tiap malam, ia dapat dibangkitkan pada hari kiamat keindahan berwajah layaknya keindahan Yusuf, tidak ditimpa azab besar pada hari kiamat, serta ia terhitung ke dalam hamba-hamba Allah yang saleh serta pilihan." (Tafsir Ats-Tsaqalain 2 : 408).

