HOME MUSLIM TAUSYIAH

Hukum Bacaan Tajwid Mim Sukun Bertemu Huruf Syin

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |19:22 WIB
Hukum Bacaan Tajwid Mim Sukun Bertemu Huruf Syin
Ilustrasi (Foto:Freepik)
A
A
A

HUKUM bacaan tajwid mim sukun bertemu huruf syin ini perlu dipahami dalam Pelafalannya. Pasalnya, dalam membaca ayat kitab suci Alquran penting memerhatikan tajwid agar mengurangi kesalahan penafsiran.

Dalam hal ini, hukum bacaan dalam tajwid pun cukup banyak, salah satunya mengenai hukum bacaan mim sukun.

Lantas, apa hukum bacaan tajwid mim sukun bertemu dengan huruf syin? Simak penjelasannya di sini.

Perlu diketahui bahwa hukum bacaan mim sukun terbagi menjadi tiga, yakni Ikhfa Syafawi, Izhar Syafawi, dan Idgham Mimi.

Mim sukun akan menjadi hukum baacaan Ikhfa Syafawi apabila bertemu dengan huruf Ba dan cara membacanya adalah dengan menyamarkan suara mim mati serta diiringi dengan dengung.

Selanjutnya, mim sukun akan menjadi Izhar Syafawi apabila bertemu dengan huruf-huruf Izhar Syafawi yakni semua huruf hijaiyah kecuali Mim dan Ba. Cara membacanya pun harus jelas.

Halaman:
1 2 3
Telusuri berita muslim lainnya
