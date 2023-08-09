Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Hukum Tajwid Surat Al Maidah Ayat 48 Beserta Tata Cara Membacanya

Hantoro , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |09:49 WIB
Hukum Tajwid Surat Al Maidah Ayat 48 Beserta Tata Cara Membacanya
Ilustrasi hukum tajwid Surat Al Maidah Ayat 48. (Foto: Pexels)
A
A
A

HUKUM tajwid Surat Al Maidah Ayat 48. Ayat ini menjelaskan tentang turunnya kitab suci Alquran kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi dan umatnya untuk menjaga Alquran.

Mempelajari kitab suci Alquran tentunya tidak bisa terlepas dari tajwid. Tajwid merupkan hukum bacaan dalam Alquran.

Ada berbagai macam tajwid yaitu ikhfa, idzhar, iqlab, idgham bilaghunnah, dan idghom bighunnah. Dalam satu ayat biasanya terdiri dari beberapa tajwid.

Berikut ini hukum tajwid Surat Al Maidah Ayat 48, sebagaimana telah Okezone himpun:

Info grafis keistimewaan membaca Alquran. (Foto: Okezone)

Bacaan Surat Al Maidah Ayat 48

وَاَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتٰبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاۤءَهُمْ عَمَّا جَاۤءَكَ مِنَ الْحَقِّۗ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَّمِنْهَاجًا ۗوَلَوْ شَاۤءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلٰكِنْ لِّيَبْلُوَكُمْ فِيْ مَآ اٰتٰىكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِۗ اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَۙ

Artinya: "Dan Kami telah menurunkan Kitab (Alquran) kepadamu (Muhammad) dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikan-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukan-Nya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan." (QS Al Maidah: 48)

Hukum Tajwid Surat Al Maidah Ayat 48 

أَنْزَ

Ikhfa haqiqi, karena ada huruf nun mati/sukun bertemu dengan hurud za. Cara membacanya samar-samar membentuk huruf za.

إِلَيْكَ

Mad layin, karena ada tanda baca fatkkhah bertemu dengan huruf ya mati. Cara membacanya sekedar lunak dan lemas.

الْكِتَاب

Al qomariah, karena ada huruf ال bertemu dengan huruf kaf. Cara membacanya harus terang dan jelas.

قًا لِمَا

Idgham bilaghunnah, karena ada fatkhah tain bertemu dengan huruf lam. Cara membacanya masuk dengan tidak mendengung.

بَيْنَ

Mad layin, karena ada tanda baca fatkkhah bertemu dengan huruf ya mati. Cara membacanya sekedar lunak dan lemas. 

