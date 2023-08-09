Cuma Modal Cerita Amburadul, Abu Nawas Menang Sayembara Bikin Raja Tidur Pulas

ABU Nawas menang sayembara bikin Baginda Raja tidur pulas cuma pakai modal cerita amburadul. Diawali suatu hari Raja membuat sayembara dan mengundang banyak penyair. Tantangannya menceritakan suatu kisah yang bisa membuat Raja tertidur.

Baginda Raja saat itu tidak bisa tidur nyenyak karena terngiang-ngiang sosok perempuan yang pernah dilihat. Pada dasarnya dia sosok Raja yang baik, tidak mungkin selingkuh dengan perempuan lain.

Lalu Raja coba melupakannya, namun bayangan tentang perempuan yang dilihatnya tersebut membuatnya tidak bisa tidur. Oleh karena itu, Raja memutuskan melupakan perempuan tersebut dengan mendengarkan kisah dari para penyair.

Malam kian larut, tidak ada satu penyair pun yang bisa membuat Raja tertidur. Hingga akhirnya giliran Abu Nawas. Ia menceritakan sesuatu yang sebenarnya tidak jelas kepada sang Raja.