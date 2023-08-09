Kapan Maulid Nabi 2023? Simak Jadwalnya di Sini

KAPAN Maulid Nabi 2023? Simak jadwalnya di sini. Kaum Muslimin jangan sampai melewatkannya.

Berdasarkan kalender Indonesia, Maulid Nabi 2023 akan diperingati pada Kamis, 28 September. Ini sekaligus menjadi hari libur nasional.

BACA JUGA: Maulid Nabi dan Kisah Penduduk Madinah Bergembira Hadirnya Rasulullah

Maulid Nabi adalah peringatan hari lahir Muhammad Shallallahu alaihi wassallam. Rasulullah lahir pada 12 Rabiul Awal Tahun Gajah atau sekira 571 Masehi.

Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam dilahirkan di sebuah bangunan sederhana berukuran 10x18 meter. Sejarah mencatat bangunan tersebut merupakan rumah kakeknya yaitu Abdul Muthalib.